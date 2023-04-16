Dışişleri Bakanlığı Sudan'daki vatandaşları uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmeler sonrası Türk vatandaşları için uyarı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada acil durumlar için telefon numaraları paylaşıldı:

- Hartum Büyükelçiliğimiz Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +249 90 094 27 38

- Konsolosluk Çağrı Merkezimiz: +90 312 292 29 29