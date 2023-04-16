Dışişleri Bakanlığı Sudan'daki vatandaşları uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Türk vatandaşları için uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sudan'daki vatandaşları uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmeler sonrası Türk vatandaşları için uyarı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada acil durumlar için telefon numaraları paylaşıldı:

- Hartum Büyükelçiliğimiz Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +249 90 094 27 38

- Konsolosluk Çağrı Merkezimiz: +90 312 292 29 29

# sudan # Dışişleri Bakanı
Mısır'dan yeni vize uygulması Mısır'dan Türkiye açıklaması Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye mesajı Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?
2 400 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar
3 300 bin TL altına ikinci el araba modelleri
4 İzdemir Enerji halka arz hazırlığında
5 Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı