Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili Temsilciler Meclisi'nin "soykırım" kararına tepki

Şili Temsilciler Meclisi, 1915 olayları hakkında "soykırım" kararı aldı. O karara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili Temsilciler Meclisi'nin "soykırım" kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili Temsilciler Meclisi'nin "soykırım" kararına tepki
Editör: Uğur Çam
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Şili Temsilciler Meclisi, 1915'te yaşananların soykırım olarak tanıyan bir karar aldı. 24 Nisan'da alınan karar sonrası Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar yok hükmündedir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili Temsilciler Meclisi'nin "soykırım" kararına tepki - Resim : 1

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# dışişleri bakanlığı # Şili # soykırım # ermeni
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