Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili Temsilciler Meclisi'nin "soykırım" kararına tepki
Şili Temsilciler Meclisi, 1915 olayları hakkında "soykırım" kararı aldı. O karara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.
Şili Temsilciler Meclisi, 1915'te yaşananların soykırım olarak tanıyan bir karar aldı. 24 Nisan'da alınan karar sonrası Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar yok hükmündedir.
Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.
Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.
Şili Temsilciler Meclisinin 1915 Olaylarına İlişkin Kararı Hk. https://t.co/OtuwqcuTFF pic.twitter.com/8b9m2zWlr7— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 25, 2024
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