Dışişleri'nden BM'nin Gazze'de ateşkes ilanı sonrası açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesine yönelik açıklama yaptı.

Dışişleri'nden BM'nin Gazze'de ateşkes ilanı sonrası açıklama
Dışişleri'nden BM'nin Gazze'de ateşkes ilanı sonrası açıklama
Editör: Uğur Çam
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"BM Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Temennimiz, İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir.

Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz."

Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildiGazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildiGündem

Kaynak: TRT Haber

# dışişleri bakanlığı # israil # gazze
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