Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...
Uzun bir süre sonra benzin ve motorine indirim yapıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 8 Mayıs Çarşamba günü benzin motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu? Detaylar haberimizde...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 MAYIS ÇARŞAMBA
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.55 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.09 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 MAYIS ÇARŞAMBA
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.16 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.09 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.76 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.33 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.02 TL