Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...

Uzun bir süre sonra benzin ve motorine indirim yapıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 8 Mayıs Çarşamba günü benzin motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu? Detaylar haberimizde...

Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...
Editör: Yağmur Biçen

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 MAYIS ÇARŞAMBA

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.55 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.09 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 MAYIS ÇARŞAMBA

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.16 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.09 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.76 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.33 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.02 TL

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