Doğu Perinçek'ten Mescid-i Aksa açıklaması
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı. Perinçek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni kurma mücadelesinde Filistinlilerin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:
- İsrail'in Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı vahşi saldırıyı kınıyoruz. ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletini kurma mücadelesinde Filistinlilerin yanındayız.
İsrail'in Ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı vahşi saldırıyı kınıyoruz.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 5, 2023
ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletini kurma mücadelesinde Filistinlilerin yanındayız.
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