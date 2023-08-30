Erdoğan - Putin görüşmesinde tarih belli oldu

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Rusya’daki zirvenin, Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Erdoğan - Putin görüşmesinde tarih belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir görüşme gerçekleştirecek.

Açıklama, Kremlin’den geldi.

Kremlin açıklamasında, iki liderin Rusya’da bir araya geleceği belirtildi.

Zirvenin Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. 

# rusya # Putin # erdoğan
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