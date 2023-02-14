Erdoğan: "Kara gün dostluğunu unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gerek zirvenin gerekse zirve sırasında yapılacak istişarelerin, dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik" dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekipleri için teşekkür ederek, "Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız, bu afet uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.