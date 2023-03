G20'de depremde ölenler için saygı duruşu

#G20 Dışişleri Bakanları, #deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik.



FMs at #G20India observed a moment of silence for #earthquake & renewed their condolences. We thanked for their support & solidarity. pic.twitter.com/RTOF6OIU5S