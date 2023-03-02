G20'de depremde ölenler için saygı duruşu

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanları, depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “G20 Dışişleri Bakanları deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

#G20 Dışişleri Bakanları, #deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik.



FMs at #G20India observed a moment of silence for #earthquake & renewed their condolences. We thanked for their support & solidarity. pic.twitter.com/RTOF6OIU5S — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2023

Bakan Çavuşoğlu ayrıca dün G20 toplantısı öncesinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile yaptığı görüşmenin ana gündeminin depremler olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüşmesine dair “G20 marjında görüştüğümüz Avustralyalı mevkidaşımla ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldık. Deprem destekleri için müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile yaptığı görüşmeye dair ise “Birleşik Krallık Dışişleri Bakanıyla ülkemizdeki deprem felaketini, Ukrayna’daki son durumu ve NATO genişlemesini ele aldık. Deprem yardımı için teşekkürlerimizi yineledik” dedi.