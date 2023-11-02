Gündemde Filistin Var! Türk Devletleri Teşkilatı Astana'da Toplanıyor!

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Liderler Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan liderleri, teşkilatın kuruluşunun 14. Yılında bu kez "Türk Devri" teması ekseninde bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirve için Astana’da.. Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Zirve ile liderlerin; ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki projelere ilişkin çeşitli anlaşmaları ve resmi belgeleri karara bağlayacakları üst düzey bir platform oluşturulması hedefleniyor.

Bölgesel ve uluslar arası sorunların da tartışılacağı zirvede, İsrail’in Gazze’ye saldırıları da öncelikli gündem maddesi…Gazze'de insani ateşkesin sağlanmasına yönelik ortak çabalar ele alınacak. Çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımlar, masaya yatırılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ortaya çıkan ve özellikle Avrupa'nın karşı karşıya olduğu enerji sorunu da zirvenin önemli gündem başlıkları arasında... Enerji arz güvenliği, kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi ile ilgili son durum değerlendirilecek. Zirvede, teşkilatın Dönem Başkanlığı da Özbekistan'dan Kazakistan’a geçecek.

2019'daki Bakü Zirvesi'nde, Özbekistan'ın da katılmasıyla üye sayısı 5'e çıkan Türk Devletleri Teşkilatı’nda, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de "gözlemci" olarak yer alıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapmasında liderle ikili görüşmeler de yapıyor. Erdoğan, ilk görüşmesini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptı.