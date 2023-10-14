Hakan Fidan ile Sisi Görüştü! Mısır'daki Diplomatik Temaslar Sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin Mısır’daki diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Hakan Fidan, bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Hakan Fidan ile Sisi Görüştü! Mısır'daki Diplomatik Temaslar Sürüyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’deki temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Sisi ve Fidan’ın görüşmesine ilişkin taraflardan açıklama gelmedi. Ancak görüşmenin ana gündem maddesinin İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının olduğu biliniyor. Öte yandan görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtiliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetiyle 13 ve 14 Ekim günlerinde Mısır’da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Alman mevkidaşı ile de görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı. İkili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

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