Ersin Tatar ile İlham Aliyev Bir Araya Geldi! Azerbaycan'da Kritik Görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme gerçekleştirdi. Önemli konuların masaya yatırıldığı görüşmede Ersin Tatar tarafından İlham Aliyev'e hediye de takdim edildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a gitmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

İki Lider Arasında Kritik Görüşme!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmeye ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı.

Liderler arasındaki görüşmede, Türk dünyası halklarının tarihi bağa dayalı ilişkilerin genişlemesinden ve halklar arasında insani, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için var olan fırsatlardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) iş birliklerinin geliştirilmesi için faydalı bir platform olduğunu belirten İlham Aliyev, Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişmesinin sürdürülmesini umduğunu kaydetti. Aliyev ayrıca Azerbaycan'ın her zaman Türk dünyasının birliğine katkıda bulunduğunu ve bu ideallerine bağlı kalacağını da vurguladı.

KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasına da değinilen görüşmede KKTC'nin uzun süredir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) gözlemci üye olduğu hatırlatılarak TDT'ye de gözlemci üye olmasının makul olduğu ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliklerinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev'e teşekkür etti. Turizm, bilim, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Tatar, Aliyev'e hediye takdim etti.

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