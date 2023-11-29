İsveç’in NATO Süreci: Türkiye'ye Verilen Sözler Ne Oldu?

İsveçli Bakan, Türkiye’nin şartlarıyla ilgili olarak ise, "Elbette hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmiyoruz" dedi.

“Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylayacak”

Bu açıklama, Ankara’dan değil, İsveç Dışişleri Bakanından geldi…



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel’de İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.



İsveç Dışişleri Bakanı Billström, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Fidan'dan İsveç’in NATO üyeliği için güvence aldığını söyledi. Billström, "Mevkidaşımla ikili görüşme yaptım. Bana İsveç'in NATO üyeliği onayının haftalar içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi" ifadelerini kullandı.



İsveçli Bakan, Türkiye’nin şartlarıyla ilgili olarak ise, "Elbette hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmiyoruz" dedi.



NATO Dışişleri Bakanları toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri de İsveç’in NATO üyeliğiydi. Toplantı öncesinde hem NATO hem de ABD’den “İsveç’in NATO’ya üyeliğinin bir an önce onaylanmasını bekliyoruz” açıklaması gelmişti.



Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekim ayında protokolü imzalayarak meclise göndermişti. Dışişleri Komisyonu da 16 Kasım’da protokolü görüşmeye başlamış, müzakereleri ileri bir tarihe ertelemişti.



AK Parti hükümeti, İsveç'in üyeliğine PKK'ya desteği ve Kur'an kışkırtmaları nedeniyle şerh koysa da NATO'nun doğuya doğru genişleme stratejisine destek veriyor. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit etmesine rağmen NATO'ya olan bu desteği her açıklamalarında dile getiriyor.



