Görev Vakfı'nın Kampanyası Büyüyor! 30 Kasım'a Kadar Hedef 5 Milyon TL

Görev Vakfı’nın ‘Çözüme Ortak Ol’ kampanyasına destek büyüyor, çözüm için, vatandaşlar harekete geçiyor. Kampanyada bir ay geride kalırken Ekim ayında 10 milyon lira aşıldı. 30 Kasım'a kadar hedef 5 milyon lira. "Haydi! Bugünün işini yarına bırakma!"

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Büyük kampanyaya "Çözüme ortak oldum, Çözüme ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Çözüm Var, Umut Var, Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Görev Vakfı Genel Başkanı Erkan Önsel, kampanyanın amacını anlattı. Öncülere çağrı yaptı.

Kampanya için çağrı yapan Siyaset Bilimci Tural İsmayilov, Ulusal Kanal'ın Azerbaycan halkının yanında olduğunu vurguladı.

30 Kasım'a kadar büyük kampanya için hedef 5 milyon lira. Bağkur TESCİL Mağdurları Sosyal Medya Platform Başkanı Mesut Kesik de Ulusal Kanal'a teşekkür etti.

Çözüme ortak olmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

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# ulusal kanal # görev vakfı # aydınlık gazetesi
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