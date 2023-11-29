Çocuklarınızı Büyütürken Bu Davranışlardan Uzak Durun! Çocuğunuzu Tehlikeye Atabilir

Çocukları eğitmek için belli bir zamanı beklemenize gerek yoktur, çünkü çocuklar dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren çevresinde olup bitenleri gözlemleyerek öğrenmeye başlarlar. Çocuk eğitimde en hassas konulardan biri olan "büyüklere saygı" kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir şey olduğuna hepimiz aynı fikirdeyiz ama büyüklere saygı öğretirken yanlış yaptığınız davranışlar, çocuğunuz adına ilerde tehlikeli bir durum oluşturabilir. Bu konu hakkında uzmanlar uyarıyor, bizde "büyüklere saygı konusunda" tehlikeleri derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Kişileri Analiz Etmeleri Zorlaşır

Psikologlar, çocuğunuza başkalarına onurlu davranmayı öğretmek için ona da aynı şekilde davranmanız gerektiğini söylüyor. Ebeveynlerin, uygun bir örnek göstermeden, çocuklarının otomatik olarak kendilerine saygı duyması konusunda ısrar etmeleri, çocuğun gözünün korkmasına yol açabilir. Anne ve babasının fikrinden şüphe duymadıkları için saygılı davranırlar: “Annem öyle dediyse doğrudur.” düşüncesi ile yetişirler ama daha sonra büyüdüklerinde diğer insanların davranışlarını analiz edemeyecek veya kişisel saygıyı hak edip etmediğine karar veremeyeceklerdir.

2. Karşılaştıkları Tehlikenin Farkına Varmakta Zorlanırlar

Büyüklerinize saygı gösterin” inancı, çocukların “yabancılarla konuşma” kuralını göz ardı etmelerine neden olabilir. Büyüklerimizle aramızdaki yaş farkı bugün de devam ediyor, dolayısıyla yetişkinliğe de bu öğrenilmiş davranışlarla giriyoruz. Yetişkinler olarak, gerçekten önemli olduğunda bizden daha yaşlı olanları sorgulamaya daha az meyilliyiz. Bu bizim hakkımızdır ve bizden daha yaşlı olsalar bile herkesin bize söylediklerini sorgulaması önemlidir.

3. Genç Nesiller Eski Davranışlara Göre Yetişebilir

Yaş ile kişinin hatalarından öğrenme ve gelişmeyle gelen deneyim arasında bir bağlantı olmasına rağmen, bu bilgi durumsaldır. Bir kişinin hayat dersleri başkalarıyla paylaştığı tavsiyeleri şekillendirir. Dersler ve tavsiyeler, büyüklerimizin gençleri büyümeye motive etmek istediklerini gösteriyor. Ancak yargılamalar genellikle gençleri utandırmayı amaçlamaktadır ve daha önceki nesilleri, modası geçmiş davranışlara bağlı kalmaya zorlayabilir.

4. Yanlış Öğütlere Maruz Kalabilirler

Psikologlar, küçük yaştaki çocukların kişileri ayırt etmeleri zor olduğunu ve bu yüzden, küçük yaştaki çocukların tanımadıkları kişilerin sözlerine dikkat etmeleri, onlara ilerde psikolojik sorunlar doğurabileceğini söylüyorlar.

5. Saygı Talep Etmek Çocuğun İtibarını Zedeleyebilir

Eğer çocuklardan varsayılan olarak saygı talep ediyorsak, bu onlardan üstün olmak ve onların kendi değerlerini azaltmak istediğimiz anlamına gelebilir.