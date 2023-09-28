Karelya- Türkiye İş Birliği Güçleniyor

Karelya Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki iş birliği ile ticaret hacmi güçlenirken İstanbul'da önemli bir toplantı yapıldı. Karelya'nın yatırım ve ihracat potansiyeli Türk iş insanlarına anlatıldı.

Karelya- Türkiye İş Birliği Güçleniyor
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Ticaret hacmi katlanıyor. İş birliği güçleniyor. 2 ülke arasında yeni bağlar kuruluyor. Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısında yer alan bir özerk cumhuriyet olan Karelya Cumhuriyeti'nin Türkiye ile ilişkileri yeni boyutlara taşınıyor.

Karelya- Türkiye İş Birliği Güçleniyor

İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda Karelya'nın yatırım ve ihracat potansiyeli Türk iş insanlarına anlatıldı. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Karelya Cumhuriyeti Ekonomi Kalkınma Bakanı Oleg Ermolaev, milli paralarla ticaretin önem kazandığını doların 2. plana düştüğünü ifade etti.
Bakan Ermolaev, yeni ticaret yolları kapsamında Rusya'da bir liman altyapısı oluşturmaya çalışıldığı bilgisini de paylaştı. Toplantıya Görev Holding de etkinliğin katılımcısıydı.

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# türkiye # Karelya # ekonomi # rusya
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