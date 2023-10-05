Milli Savunma Bakanı Güler Irak'lı Mevkidaşı İle Görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Irak Savunma Bakanı Mohammed Al Abbas'la görüştü. Bakanların gündeminde bölgesel askeri konular ve savunma sanayi alanında işbirliği başlıkları vardı.

Milli Savunma Bakanı Güler Irak'lı Mevkidaşı İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Mohammed Al Abbas ile görüştü

Bakan Güler, Iraklı mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.

İki bakan törenin ardından önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Bölgesel askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Güler, "güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke" olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, işbirliğinin daha da ileri taşınmasının önemini söyledi.

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# msb # ırak # Yaşar Güler
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