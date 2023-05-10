Moskova'da dörtlü zirve sona erdi

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı sona erdi. Bakan Çavuşoğlu zirvede geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.

Moskova'da dörtlü zirve sona erdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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