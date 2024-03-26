MSB'den "İsrail ile işbirliği" iddialarına yalanlama:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi.

MSB'den "İsrail ile işbirliği" iddialarına yalanlama:

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.
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