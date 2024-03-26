Aydın'da CKD'den pembe otobüs tepkisi! "Kadınlar kafese sokulmak isteniyor"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Nazilli Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kadınların toplu ulaşımda rahat etmesi bahanesiyle ortaya atılan pembe otobüs fikrinin akılla, mantıkla bağdaşır hiçbir yönü bulunmuyor. Kadınlarımız pembe otobüslerle kafese sokulacak.

Milletimiz Türk kadınının üstün başarılarıyla gurur duyuyor. Sporda altın madalyalara doymayan kadınlarımız, akademide, sanatta dünya çapında tanınan kadınlarımız, en ücra köylerde çocuklara kendini adayan kadın öğretmenlerimiz her biri büyük önderimiz Atatürk'ün gösterdiği tam bağımsız, aydınlık Türkiye hedefine koşuyor. Bu yerel seçimlerde kadınlarımız pembe otobüs rumuzlu gericiliğe gereken cevabı verecektir.