Aydın'da CKD'den pembe otobüs tepkisi! "Kadınlar kafese sokulmak isteniyor"

Yerel seçimlerde kadınlara "pembe otobüs" vaadi sunan partilere bir tepki de Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Nazilli şubesinde tepki geldi. Nazilli Şube Başkanı Selma İkiz, "gerekli cevabı sandıkta vereceğiz" dedi

Editör: Uğur Çam

Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Nazilli Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kadınların toplu ulaşımda rahat etmesi bahanesiyle ortaya atılan pembe otobüs fikrinin akılla, mantıkla bağdaşır hiçbir yönü bulunmuyor. Kadınlarımız pembe otobüslerle kafese sokulacak. 

Milletimiz Türk kadınının üstün başarılarıyla gurur duyuyor. Sporda altın madalyalara doymayan kadınlarımız, akademide, sanatta dünya çapında tanınan kadınlarımız, en ücra köylerde çocuklara kendini adayan kadın öğretmenlerimiz her biri büyük önderimiz Atatürk'ün gösterdiği tam bağımsız, aydınlık Türkiye hedefine koşuyor. Bu yerel seçimlerde kadınlarımız pembe otobüs rumuzlu gericiliğe gereken cevabı verecektir. 

Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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