Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"

Siyasi partilerin seçim vaadi olarak ortaya koydukları "Pembe otobüs" tepki kadınlardan geldi.

"Bilmezler mi ki kadınlarımız fabrikada, laboratuvarda, sanatta, sporda, tarlada, yaşamın her yerinde erkekle beraber çalışarak, üreterek varlıklarını ispat edeli çok oldu."

"Pembe otobüsten inen kadınlar pembe markete mi gidecek, Kadın ve erkek şehirde ayrı ayrı mı yaşayacak?"

"Pembe otobüs ancak yaşamdan sıyrılıp kafeslere konmuş kadın için anlam taşıyabilir."

Cumhuriyet Kadınları Derneği Ankara'da Güvenpark'ta bir basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, esas bu söylemlerin kadını aşağıladığını belirtti. Kadını ötekileştiren pembe otobüse karşı kadınlara çağrı yaptı.

"Bugün kadınların toplu ulaşımda rahat etmesi bahanesiyle gündeme getirilen pembe otobüsün, yarın esas gideceği durağı biz açıklıyoruz: Kadınlarımız pembe otobüslerle kafeslere sokulacak."

Oygür, bu söylemlerin küresel sistemin bir parçası olduğuna işaret etti.