CKD ve Denizli Büyükşehir Belediyesinden ortak panel

Denizli'deki "Üreten kadın yükselen Türkiye" panelinin konuşmacıları emekçi kadınlar oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan panel derneğin Denizli Şube Başkanı Elif Çobanoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Meltem Ayvalı, üreticinin ve kadının baş tacı olmasını dileğini ifade etti.

Panelin konuşmacıları 8 kadın oldu. Hepsinin hikayesinde ortak değer; üretim ve emek... 8 konuşmacının her birinin yaşam hikayesi adeta bir kitap konusu. İş hayatlarında verdikleri mücadelede panelin ana omurgasını oluşturdu. Farklı iş kollarında mesai yapan kadınların dertleri ortak: Güvenceli bir iş, çocukları için kreş...

KADIN EMEĞİ SERGİSİ AÇILDI

Panelin ardıdnan Cumhuriyet Kadınları Derneğine 55 üye yapıldı. Ayrıca “Kadın emeği sergisi” açıldı. Sergiye AK Parti Denizli Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çobanoğlu katıldı.

Üreten Kadın Yükselen Türkiye Denizli Buluşması, Sultan Bacı konseriyle sona erdi.