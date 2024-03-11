CKD ve Denizli Büyükşehir Belediyesinden ortak panel

Cumhuriyet Kadınları Derneği Denizli Şubesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "Üreten Kadın Yükselen Türkiye" paneli düzenledi. Panelin konuşmacıları 8 emekçi kadın oldu.

CKD ve Denizli Büyükşehir Belediyesinden ortak panel
Editör: Yasin Kerim Aşan

Denizli'deki "Üreten kadın yükselen Türkiye" panelinin konuşmacıları emekçi kadınlar oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan panel derneğin Denizli Şube Başkanı Elif Çobanoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Meltem Ayvalı, üreticinin ve kadının baş tacı olmasını dileğini ifade etti.

Panelin konuşmacıları 8 kadın oldu. Hepsinin hikayesinde ortak değer; üretim ve emek... 8 konuşmacının her birinin yaşam hikayesi adeta bir kitap konusu. İş hayatlarında verdikleri mücadelede panelin ana omurgasını oluşturdu. Farklı iş kollarında mesai yapan kadınların dertleri ortak: Güvenceli bir iş, çocukları için kreş...

CKD ve Denizli Büyükşehir Belediyesinden ortak panel - Resim : 1

KADIN EMEĞİ SERGİSİ AÇILDI

Panelin ardıdnan Cumhuriyet Kadınları Derneğine 55 üye yapıldı. Ayrıca “Kadın emeği sergisi” açıldı. Sergiye AK Parti Denizli Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çobanoğlu katıldı.

Üreten Kadın Yükselen Türkiye Denizli Buluşması, Sultan Bacı konseriyle sona erdi.

Ali Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı İstanbul'da buluştuAli Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı İstanbul'da buluştuYurt
# CKD # denizli
Çok Okunanlar
Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
İl il sahur ve iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İftar ve sahur saatleri…
İl il sahur ve iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İftar ve sahur saatleri…
75 şehirde Mercek-13 operasyonu!
75 şehirde Mercek-13 operasyonu!
Papa ile Zelenskiy arasında beyaz bayrak polemiği!
Papa ile Zelenskiy arasında beyaz bayrak polemiği!
Sivas'ta feci kaza! İşçi inşaatın 10. katından düştü...
Sivas'ta feci kaza! İşçi inşaatın 10. katından düştü...
Öne Çıkanlar Almanya-Rusya savaşı başlıyor! Korkunç plan ortaya çıktı │Mehmet Perinçek Almanya-Rusya savaşı başlıyor! Korkunç plan ortaya çıktı │Mehmet Perinçek Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi? Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?