Ali Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı İstanbul'da buluştu

Ali Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı üyeleri İstanbul’da buluştu. Vakıfa ait akademik yayına destek için buluşan yurttaşlar birlik semahı döndü kardeşlik için dualar etti.

Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Ali Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı yayına hazırladığı "Ali Baba Ocağı Tarihi” adlı bilimsel-akademik yayın için destek gecesi düzenledi. Metrelerce uzayan şecere açıldı, el yazması faziletnameler yurttaşlarla buluştu.

İstanbul’da buluşan vatandaşlar birlik için ellerini kalplerine götürdü dualarında kardeşlik diledi.

Konuklara hitap eden Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu, Horasan Erenlerinden olan Ali Baba’nın Ahmet Yesevi kültürü ile Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

Yüzyıllar sonra Ali Baba Vakfının tekrar canlandırıldığını söyleyen Uslu, Vakfın bilimsel ve akademik yayınlara öncülük edeceğine vurgu yaptı.

Erasmus+ projeleri ile yurt dışına ücretsiz çıkabilmek mümkün! Sende bu yaz yurt dışına çık!Erasmus+ projeleri ile yurt dışına ücretsiz çıkabilmek mümkün! Sende bu yaz yurt dışına çık!Dünya
# vakıf
Çok Okunanlar
Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
İl il sahur ve iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İftar ve sahur saatleri…
İl il sahur ve iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İftar ve sahur saatleri…
75 şehirde Mercek-13 operasyonu!
75 şehirde Mercek-13 operasyonu!
Papa ile Zelenskiy arasında beyaz bayrak polemiği!
Papa ile Zelenskiy arasında beyaz bayrak polemiği!
Sivas'ta feci kaza! İşçi inşaatın 10. katından düştü...
Sivas'ta feci kaza! İşçi inşaatın 10. katından düştü...
Öne Çıkanlar Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Fatih Halk Buluşmasında konuştu! Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Fatih Halk Buluşmasında konuştu! İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis