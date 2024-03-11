Ali Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı İstanbul'da buluştu

Ali Baba Ocağı Kültür Mirasını Koruma Vakfı yayına hazırladığı "Ali Baba Ocağı Tarihi” adlı bilimsel-akademik yayın için destek gecesi düzenledi. Metrelerce uzayan şecere açıldı, el yazması faziletnameler yurttaşlarla buluştu.

İstanbul’da buluşan vatandaşlar birlik için ellerini kalplerine götürdü dualarında kardeşlik diledi.

Konuklara hitap eden Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu, Horasan Erenlerinden olan Ali Baba’nın Ahmet Yesevi kültürü ile Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

Yüzyıllar sonra Ali Baba Vakfının tekrar canlandırıldığını söyleyen Uslu, Vakfın bilimsel ve akademik yayınlara öncülük edeceğine vurgu yaptı.