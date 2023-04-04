NATO Dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılacağı törenle Finlandiya bayrağı, NATO karargahına çekilecek.



Bakanların iki günlük buluşmasının ilk gününde NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı yapılacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda İsveç de yer alacak.



Bakanlar, Ukrayna dışında İttifakın güneyindeki istikrarsızlık, terörle mücadele de ele alınacak. Rusya, Çin ve İran'a karşı hamleler de masada olacak.



Bakanlar, toplantının ikinci gününde NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki ortakları olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Koreli muhataplarıyla bir araya gelecek.