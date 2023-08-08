Nijer'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı! Çatışma bölgesindeki vatandaşlar THY ile yurda döndürülecek

savunmasanayist.com'un haberine göre Türk Hava Yolları, Nijer'deki çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine başladı. Nijer yönetimi, kendilerine yönelen askeri müdahale tehditleri sonrası hava sahasını kapatmıştı. Türk Hava Yolları'nın Nijer'den alınan özel izin ile tahliye işlemini gerçekleştirildiği bildirildi.

Türk Hava Yolları, A330 uçağı ile Nijer'e giderek tahliye işlemlerine başladığı berlitildi.