Putin Türkiye'ye mi geliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya’da 15-17 Mart'ta yapılacak seçimlerden önce Türkiye’yi ziyaret edebileceği kaydedildi. Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret Rusya seçimleri gerekçe gösterilecek ertlenemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Putin’in ziyaretinin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtmişti. Öte yandan Putin, Rusya - Ukrayna arasındaki gerilimin başlamasından bu yana ilk kez Türkiye’ye gelecek.

'ABD KAOSU YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR'

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bölge üzerine bölge istikrarsızlaştırarak kaosu yönetmeye çalıştığını vurguladı. ABD'nin dış siyasetini değerlendiren Lavrov, “Amerikalılar, bölge üzerine bölgeyi istikrarsızlaştırarak, kaosu yönetmeye çalışıyorlar, ama gerçekte ne yaptıklarını bildiklerini sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Batı'nın uluslararası ilişkilerde tek taraflı olarak çıkar elde etmeye çalıştığını belirten Lavrov, bunun başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus ortaklarına baskı kurduğunu, buna rağmen birçok ülkenin Rusya ile ilişki kurmaktan yana olduğunu ifade etti.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu dile getirdi.

TRANSDİNYESTER VURGUSU

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Lavrov, bu bölgede yaklaşık 200 bin Rus vatandaşının bulunduğuna dikkati çekerek, “Elbette, bu insanların kaderiyle ilgiliyiz ve bu insanların Batı'nın maceracı eylemlerin kurbanı olmalarına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.