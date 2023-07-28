Rusya: Moskova bölgesine Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesine Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

- Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki nesnelere İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.

İHA'nın Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

- Gece bir düşman İHA'sı saldırı girişiminde bulundu, Savunma Bakanlığı güçleri tarafından vuruldu. Hasar ve kayıp yok.

Ukrayna daha önce Moskova'ya başarısız saldırılarda bulunmuştu. 24 Temmuz'da iki İHA ile düzenliği saldırı sonucunda ölü ya da yaralı vatandaş olmadığı bildirilmişti.