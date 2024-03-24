Rusya-Türkiye ilişkileri hedefte mi?



Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen terör saldırısının yankıları sürüyor. Uzmanlar saldırının ABD destekli olduğu ve Ukrayna Savaşı’nda üstünlük sağlamayı hedeflediği görüşünde.



Saldırıyı değerlendiren Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Rusya ve İran ile teröre karşı işbirliği geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



Amiral Yaycı, ABD’nin saldırı öncesi ve sonrası açıklamalarına dikkat çekti. Saldırı sonrası da ABD’nin Ukrayna’ya yönelik savunma açıklaması yaptığını anlatan Yaycı, "Kendi vatandaşlarını kalabalık yerlere girmemesi için uyarıyor. Bunun planlı bir saldırı olduğu anlaşılıyor" dedi.



Saldırganların Orta Asya kökenli kişiler olduğuna yönelik iddiaları da değerlendiren Yaycı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in teröre karşı duruşuna dikkat çekti. “Türk devletlerini Rusya ile karşı karşıya getirmek istiyorlar. Rusya’nın bugüne kadar teröre pabuç bıraktığı baki değildir" diye konuştu.



Amiral Yaycı, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesine de vurgu yaptı "DEAŞ’ın da kimler tarafından kurulduğu belli" diyerek

Türkiye ve Rusya’nın PKK ve DEAŞ’a yönelik birlikte mücadele etmesinin çözüm getireceğini vurguladı.



Türkiye'nin Suriye ile işbirliğinin de şartolduğuna dikkat çekti Yaycı, uyardı "Diğer yandan Suriye'de buzdolabında duran İdlib sorunu ile ilgili olamaz mı? Sonraki gelişmelerin Türkiye’nin zararına olacağı kesin gibi" dedi.