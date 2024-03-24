Özgür Özel Foça'da halk buluşmasında hükümeti eleştirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Foça’da düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Özel, Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın İzmir’e kayyum olarak atanmaya çalıştığını söyledi. CHP Genel Başkanı emekli maaşları üzerinden de iktidara yüklendi.
- Getirdikleri aday, geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 10’dan sonra alkol satılmamasını ‘8’den sonra olsa ne olur, hiç satılmasa ne olur’ diyen aday, şimdi gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, ‘Gelirsek karışmayız’ diye.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça’da düzenlenen halk buluşmasında Ak Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’a yüklendi. Özel, Dağ’ın İzmir’e kayyum olarak atanmaya çalıştığını söyledi.
Özgür Özel, emekli maaşlarıyla ilgili de konuştu, hükümeti eleştirdi.
- Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde, 3 Kasım 2002’de en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Yani hiç dokunmasa, ilişmese bugün 1 buçuk asgari ücret 26 bin lira. Ama 10 bin lira alıyor emekliler.
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