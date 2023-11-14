TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı İle Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile NATO'ya üyelik süreciyle ilgili görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı İle Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik. İsveç’in NATO’ya üyelik süreciyle ilgili gelişmeleri ele aldığımız görüşmede, İsrail’in, Gazze’ye karşı saldırıları ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası camianın sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Avrupa’da yayılan İslam karşıtı gösterilerden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettiğimiz görüşmede, dinlerin kutsallarına karşı yapılan saldırıların, ifade özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğinin altını çizdik." ifadelerini kullandı.

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