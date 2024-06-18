Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni rapor! Ekonomik büyüme tahmini açıklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti.

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti.

Kuruluşun “Küresel Ekonomik Görünüm Raporu”nda, Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güvenin arttığı belirtildi. Aynı zamanda, Çin'in ihracat sektörünü canlandırdığı ve gelişmekte olan piyasalarda iç talebin daha güçlü bir ivme göstermesi nedeniyle küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisinin yavaşladığı tespitine yer verildi ve ABD’nin büyüme tahmini bu yıl için değiştirilmeyerek yüzde 2,1 seviyesinde bırakıldı.