Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni rapor! Ekonomik büyüme tahmini açıklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni rapor! Ekonomik büyüme tahmini açıklandı
Editör: Haber Merkezi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti.

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti.

Kuruluşun “Küresel Ekonomik Görünüm Raporu”nda, Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güvenin arttığı belirtildi. Aynı zamanda, Çin'in ihracat sektörünü canlandırdığı ve gelişmekte olan piyasalarda iç talebin daha güçlü bir ivme göstermesi nedeniyle küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisinin yavaşladığı tespitine yer verildi ve ABD’nin büyüme tahmini bu yıl için değiştirilmeyerek yüzde 2,1 seviyesinde bırakıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda sonuçsuz toplantı! 5 yıllık yeni dönemin başkanları belirlenemediAvrupa Parlamentosu'nda sonuçsuz toplantı! 5 yıllık yeni dönemin başkanları belirlenemediDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Fitch # türkiye # ekonomi
Çok Okunanlar
Türkiye-Gürcistan maçı canlı izle!
Türkiye-Gürcistan maçı canlı izle!
Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak!
Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak!
Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni rapor!
Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni rapor!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Öne Çıkanlar Adam Kaçırma Artık Casusluk Suçu! Yeni Yargı Paketi ile Türkiye'de Kimler Tehlikede? | ULUSAL HABER Adam Kaçırma Artık Casusluk Suçu! Yeni Yargı Paketi ile Türkiye'de Kimler Tehlikede? | ULUSAL HABER 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti