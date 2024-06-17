Feci kazada çok sayıda yaralı var

Kaza, Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi kırsalında meydana geldi. 06 CGH 580 plakalı Toyota marka otomobil ile 46 AAP 446 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı.



Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si bebek toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.