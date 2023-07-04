Türkiye - Mısır ilişkilerinde yeni dönem! Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İlişkilerin normalleşmesi kapsamında alınan yeni karar gereğince diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu.

İki ülke tarafından konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i aday gösterildiği belirtildi.

Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdiği açıklandı.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

- Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.