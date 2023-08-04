Türkiye ve Azerbaycan ortak madencilik yapacak! O karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ve Azerbaycan ortak maden faaliyeti gerçekleştirecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye ve Azerbaycan arasında 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan, "Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması" yürürlüğe girmiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Azerbaycan arasında Bakü'de 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşma uyarınca Türkiye ve Azerbaycan maden ve mineral çıkartmada ortak çalışacak.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMANIN KAPSAMI NEDİR?
Türkiye ve Azerbaycan arasında 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren anlaşmanın ilgili maddelerinde anlaşmanın amacı olarak, iki ülkenin mineral kaynaklarının etkili kullanımını sağlamak üzere Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak madencilik faaliyetlerinin düzenlenmesi belirtiliyor. Buna göre Türkiye ve Azerbaycan arasında yapılacak işbirliği şu şekilde:
- Maden arama, araştırma ve üretiminde yapılan çalışmaların şeffaflığının ve güvenilirliğinin artırılması; maden yataklarının verimli kullanımı ve korunmasına yönelik dünyada kabul gören en iyi uygulamaların incelenmesi
- Maden kaynaklarının aranması ve jeolojik araştırmalar (jeolojik prospeksiyon, jeolojik haritalama vb.) konularında ortak çalışmalar ve eğitim programları yoluyla bilgi ve deneyim paylaşımı
- Jeotermal enerji potansiyelinin verimli ve etkin kullanımı alanında bilimsel, teknik ve deneyim alışverişi
- Tarafların ilgili bilimsel ve devlet kurumları arasında madencilik sektörünün gelişimine ilişkin bilimsel ve endüstriyel istatistikler dahil olmak üzere teknik, teknolojik, bilimsel ve mevzuatsal bilgi alışverişi
- Maden arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan cevher özelliklerinin ve miktarının uluslararası kabul görecek bir standarda göre belirlenmesine yönelik çalışmalar
- Madencilik alanında Tarafların ilgili kurum ve kuruluşlarında görev yapan madencilik uzmanlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, uzman değişimi yoluyla deneyimlerin paylaşılması
- Ara-uç ürün tesis teknolojisinin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin tesis edilmesi ve ilgili kurumlar kuruluşlar arasında imzalanacak bir üretim paylaşım anlaşması kapsamında metalik madenlere ilişkin ortak çalışmalar yapılması
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