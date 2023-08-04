Türkiye ve Azerbaycan ortak madencilik yapacak! O karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Azerbaycan arasında Bakü'de 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşma uyarınca Türkiye ve Azerbaycan maden ve mineral çıkartmada ortak çalışacak.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMANIN KAPSAMI NEDİR?

Türkiye ve Azerbaycan arasında 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren anlaşmanın ilgili maddelerinde anlaşmanın amacı olarak, iki ülkenin mineral kaynaklarının etkili kullanımını sağlamak üzere Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak madencilik faaliyetlerinin düzenlenmesi belirtiliyor. Buna göre Türkiye ve Azerbaycan arasında yapılacak işbirliği şu şekilde: