Emeklilerin isyanı sürüyor

Aydın Nazilli'de yaşayan emekliler kıt kanaat geçindiklerini ete süte ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Emekli zor şartlarda yaşadığını böyle anlatıyor, "sürünüyoruz" diyor. 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu anlatıyor.

Aydın Nazilli'de Ulusal Kanal'a derdini anlatan emekliler, temel gıda maddelerine ulaşamamaktan yakınıyor.



Biri kurban keserse "biz de nasipleniriz" diye bekliyorlar. Aldıkları maaş bir kurbanlık almaya bile yetmiyor.

Durum içiler acısı, öğünlerinde tam doyamadıklarını söyleyen de var. Emekliyi duyan yok, oy zamanı hatırlayan çok.