Türkiye'de Kurulacak Enerji Merkezi Rusya Enerji Haftası'nda Konuşuldu! Azerbaycan Pojede Yer Almaya Hazır

Türkiye'de kurulması planlanan enerji merkezi, Türkiye ve Rusya arasında önemli bir gündem maddesi. Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftasında da konu gündeme geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Azerbaycan'ın da projede yer almaya hazır olduğunu duyurdu.

Türkiye'de Kurulacak Enerji Merkezi Rusya Enerji Haftası'nda Konuşuldu! Azerbaycan Pojede Yer Almaya Hazır
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Türkiye ve Rusya enerji sektöründe de iş birliğini güçlendiriyor. En önemli gündem, Türkiye'de kurulacak doğal gaz merkezi. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Son açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan geldi. Novak, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftasında konuştu.

Rus Başbakan Yardımcısı Türkiye-Rusya Enerji İşbirliği ile İlgili Konuştu 

Rus yetkili, Türkiye ve Rusya arasında enerji sektöründe başarılı işbirlikleri yürütüldüğü değerlendirmesinde bulundu. Novak, Mavi Akım ve Türk Akım’ı ile Türkiye'nin iç tüketimi ve Avrupa ülkelerine gaz tedariki için birçok projenin hayata geçirildiğin söyledi. Çalışmaları süren enerji merkezi ile ilgili de bilgilendirme yaptı Novak. ,“Gazprom ve BOTAŞ’la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor.’’ dedi. Projede yakın zamanda ilerleme kaydedilmesi planlanıyor. Hatta Azerbaycan'da projede önemli bir ortak olabilir. Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan'ın projede yer almaya hazır olduğunu duyurdu.

Türkiye-Rusya ilişkileri konuşuldu! Soçi'de basın açıklaması gerçekleşiyorTürkiye-Rusya ilişkileri konuşuldu! Soçi'de basın açıklaması gerçekleşiyorDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rusya # türkiye # Azerbaycan
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