Türkiye-Rusya ilişkileri konuşuldu! Soçi'de basın açıklaması gerçekleşiyor

Erdoğan ve Putin arasındaki Soçi görüşmesi bitti. Bu görüşme, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşti ve iki lider arasında tahıl koridoru, Ukrayna krizi, nükleer enerji, turizm ve savunma sanayii gibi konular ele alındı.

ERDOĞAN-PUTİN TOPLANTISI KÜRESEL BAĞLAMDA GEÇTİ

Tahıl koridoru, Karadeniz’den Afrika’ya kadar uzanan bir tahıl ticareti ağı olarak tanımlanıyor. Bu proje, Türkiye ve Rusya’nın ortak girişimiyle hayata geçirilmeye çalışılıyor. Tahıl koridorunun, dünya gıda güvenliğine katkı sağlaması ve az gelişmiş ülkelere yardım etmesi hedefleniyor.

Soçi görüşmesinde, iki lider tahıl koridoruyla ilgili önemli mesajlar verdiler. Erdoğan:

- İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Putin:

- Tahıl koridoru projesi, Türkiye ve Rusya’nın ortak çabalarıyla gerçekleştirilecek bir insani yardım projesidir. Bu projeyle, Karadeniz’deki tahıl üreticilerinin pazarlarını genişletmek ve Afrika’daki açlık sorununa çözüm bulmak istiyoruz.

YERLİ PARA BİRİMİ VURGUSU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada;

- Yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı sunduk. Dolar ve euro'yu daha az kullanma konusunda hemfikiriz.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

- Türkiye'deki ilk nükleer santrali başarılı bir şekilde başlattığımızı umuyoruz.

Rusya'nın her zaman Türkiye için doğal gaz konusunda sorumlu olacağının altını çizen Rus lider, bu alanda en büyük partner olacaklarını söyledi.

TAHIL KORİDORU GÜNDEMİ

Tarım alanında fiyatların daha dengeli seviyeye gelmesini istediklerini belirten Putin:

- Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine tahıl gitmediği için endişeliyiz. Yüzde 70’ten fazla tahıl zengin ülkelere gitti. Biz tabii ki tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz. Rusya, Türkiye, Katar olarak fakir ülkelere ücretsiz tahıl göndermeye hazırız. Erdoğan krizin çözümüne büyük önem veriyor. Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime döneceğiz.

Soçi görüşmesinin sonuçlarına göre, Türkiye ve Rusya tahıl koridoru için somut adımlar atmaya karar verdiler. İki ülke arasında bir tahıl işbirliği anlaşması imzalandı ve tahıl koridorunun ilk etabının 2024 yılında başlaması planlandı. Ayrıca, tahıl koridoruna katılmak isteyen diğer ülkelerle de görüşmeler yapılacağı duyuruldu.