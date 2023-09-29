Türkiye'den İsveç'teki Provokatif Eyleme Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona müsaade edilmesini şiddetle kınadı.

Türkiye'den İsveç'teki Provokatif Eyleme Tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi;

- Bugün, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. İsveç’in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.
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