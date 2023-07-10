Türkiye'nin İsveç kararı Biden'ı sevindirdi

Türkiye-İsveç-NATO arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmeden, İsveç'in NATO katılım protokolünün TBMM'ye sevk edilmesi kararı alındı.

NATO'nun doğuya genişleme politikasının önemli adımlarından biri olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını Türkiye önce kabul etmemiş, sonra Finlandiya'nın katılımını onaylamıştı. İsveç'in NATO'ya katılması için önemli toplantılardan biri de bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası İsveç'in NATO katılım protokolünü TBMM'ye gönderme kararı aldığı belirtilmişti.

KARARA BİDEN ÇOK SEVİNDİ

Bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Türkiye'nin verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM'ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullanan Biden, İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e de kararlı desteği için teşekkür etti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Biden'ın açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye F-16 satışını açıktan destekledikleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edecekleri bildirdi.