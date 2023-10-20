Türkiye'yi Yer Altından Saran NATO Ağı! NATO'ya Yakıt Türkiye'den Gidiyor
NATO'nun Türkiye'de faaliyet gösteren askeri üsleri ve radarlarının yanı sıra Türkiye'yi yer altından saran 3200 kilometrelik petrol boru hattı bulunuyor. NATO'nun ve ABD'nin başta Türkiye olmak üzere bölgede yaptığı operasyonlara yakıt desteği sağlayan boru hattının güvenliğini MSB yürütüyor.
Türkiye NATO'nun operasyonel faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri. İncirlik ve Kürecik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine geçirilmesi talepleri artarkeni gözler 3200 metrelik petrol boru hattına döndü
NATO'ya Yakıt Türkiye'den Gidiyor
Konuyu, Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Tevfik Kadan gündeme getirdi. 1959 yılında açılan petrol boru hattının işletme, bakım ve muhafazası görevi bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tüpraş'tan alınan yakıtlar mevcut boru hattı ile NATO'ya aktarılıyor. 37 cins farklı yakıtın bulunduğu petrol boru hattında NATO ve ABD'nin tüm kara ve hava vasıtalarına yakıt verilebiliyor. 3200 kilometrelik boru hattı iki kol üzerinden Türkiye'yi adeta sarıyor. Doğu hattı, Mersin limanından başlayıp tüm Anadolu coğrafyasından geçerek Batman'a kadar uzanıyor. Batı hattı ise Antalya'dan başlayıp Marmara ve Ege bölgesini dolanarak İzmir'e ulaşıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi