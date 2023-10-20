Türkiye'yi Yer Altından Saran NATO Ağı! NATO'ya Yakıt Türkiye'den Gidiyor

Türkiye NATO'nun operasyonel faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri. İncirlik ve Kürecik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine geçirilmesi talepleri artarkeni gözler 3200 metrelik petrol boru hattına döndü

NATO'ya Yakıt Türkiye'den Gidiyor

Konuyu, Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Tevfik Kadan gündeme getirdi. 1959 yılında açılan petrol boru hattının işletme, bakım ve muhafazası görevi bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tüpraş'tan alınan yakıtlar mevcut boru hattı ile NATO'ya aktarılıyor. 37 cins farklı yakıtın bulunduğu petrol boru hattında NATO ve ABD'nin tüm kara ve hava vasıtalarına yakıt verilebiliyor. 3200 kilometrelik boru hattı iki kol üzerinden Türkiye'yi adeta sarıyor. Doğu hattı, Mersin limanından başlayıp tüm Anadolu coğrafyasından geçerek Batman'a kadar uzanıyor. Batı hattı ise Antalya'dan başlayıp Marmara ve Ege bölgesini dolanarak İzmir'e ulaşıyor.