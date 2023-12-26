Vatan Partisi Heyeti Çin'de: Çin Komünist Partisi Yöneticileri İle Akşam Yemeğinde Buluşuldu

Heyetin müze ziyareti sırasında Sanatçı Ekrem Ataer'in piyano çalması ise Çinli turistler tarafından ilgiyle izlendi. Uzun İnci Bir Yoldayım notaları Anadolu'dan binlerce kilometre ötede yankılandı.

Vatan Partisi, Çin'de Pekin ve Kunming şehirlerindeki resmi temaslarının ardından Yunnan Eyaleti'ne bağlı Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ni ziyaret etti. Heyet burada Mengzi ve Mile şehirlerinde temaslarda ve incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Kızıl Nehir Akademisi ile Devlet Müzesi'ni gezdi.

Çin Komünist Partisi Honghe Eyalet Komitesi, Vatan Partisi onuruna akşam yemeği düzenledi.



Vatan Partisi heyeti Mengzi'da yerel yönetimler konusunda incelemelerde bulundu. Burada yerel yönetişimin uygulandığı bir mahalle ziyaret edildi. Mahalle temel örgütünün nasıl işlediği yetkililer tarafından ayrıntılı şekilde anlatıldı.



Heyet mahalle temel örgütünün kreşini de ziyaret etti.



Çin, porselenleri kadar çömlekleriyle de dünya çapında meşhur. Mor Çömlekçilik Enstitüsü'nde heyete çömlekçilik konusunda bilgi verildi. Heyetteki kişiler çömlek yapmayı kendileri deneyimledi.



Heyetin Mengzi'da ziyaret ettiği bir diğer yer ise Ulusal Güneybatı Federal Üniversitesi'nin müzesi oldu. Japon işgali sırasında okullarını bırakıp vatan savunmasına giden öğretmen ve öğrencilerin kahramanlıkları Vatan Partisi heyetini duygulandırdı.

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Vatan Partisi heyeti, Mengzi'nın ardından ve Mile şehrinde temaslarda bulundu.