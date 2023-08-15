47’lik Nurgül Yeşilçay’ın fit görünümünün sırrı ortaya çıktı! 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, kısa zamanda 16 kilo vererek fit görünümünün sırrını açıkladı. Fotoğraflarıyla kendine hayran bıraktıran Nurgül Yeşilçay, yıllardır kilo vermekte zorlandığını ifade etti. Ancak birden bire kendi kendine uyguladığı diyet yöntemiyle hızla kilo veren Nurgül Yeşilçay, hakkında merak edilenleri derledik.

Hızla kilo vermek sağlıklı bir yöntem değildir. Bu yüzden bir uzmana göstererek vücudunuzun hangi kilo vermeye daha yatkın olduğunu bilerek kilo vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İŞTE 47’LİK NURGÜL YEŞİLÇAY’IN UYKULADIĞI DİYET