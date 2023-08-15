47’lik Nurgül Yeşilçay’ın fit görünümünün sırrı ortaya çıktı! 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı
Yıllardır ekranlarda yer alan Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla ağızları açık bıraktırdı. 16 kiloyu birden veren Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı. İşte 47’lik oyuncuya 16 kilo verdiren yöntem:
47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, kısa zamanda 16 kilo vererek fit görünümünün sırrını açıkladı. Fotoğraflarıyla kendine hayran bıraktıran Nurgül Yeşilçay, yıllardır kilo vermekte zorlandığını ifade etti. Ancak birden bire kendi kendine uyguladığı diyet yöntemiyle hızla kilo veren Nurgül Yeşilçay, hakkında merak edilenleri derledik.
Hızla kilo vermek sağlıklı bir yöntem değildir. Bu yüzden bir uzmana göstererek vücudunuzun hangi kilo vermeye daha yatkın olduğunu bilerek kilo vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.
İŞTE 47’LİK NURGÜL YEŞİLÇAY’IN UYKULADIĞI DİYET
- Şeker ve karbonhidrat tüketimi sıfıra düşürülmeli.
- Akşam yatmadan 4 saat önce sabah uyandıktan sonrada 4 saat boyunca yemek tüketilmemeli.
- Bunun yanı sıra sebze ağırlıklı beslenme önemlidir.
- Ayrıca beraber spor ve 1 saatlik yürüyüş metabolizmayı hızlandırır.
- Sabahları direk kahvaltı yerine bağırsakları yumuşatmak için maydanoz ve limon karışımı tüketilmeli.
- İstikrarla devam ederek vücudun bu sisteme uygun hale gelmesi sağlanmalı.
- Kilo verdikçe egzersizin önemi ise sarkma ve çatlaklıkları önlemek önemlidir.
- Gün içinde acıkınca kuruyemiş ve kahve tarzı atıştırmalıklar tüketilmeli.
- Kola ve kafein azaltılmalı. Çünkü asit ve kafein yüksek oranda tüketilince ödem oluşturabilir.