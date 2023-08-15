Sivaslılar bu lezzet olmadan kahvaltı sofrasına oturmuyor! 4 malzemeli mücrim tarifi

Geleneksel kahvaltı lezzetleri durağında bugün Sivas’ın mücrimi yer aldı. 4 malzemeli geleneksel bu lezzet olmadan Sivaslılar adeta kahvaltı yapmıyor. Sivaslı köy sofralarını şenlendiren mücrimde hem yumurta hem lor peynir var.

Yani bir taşla iki kuş hem kalsiyum hem de protein barındırır. Mücrim yapımı ortalama 15 dakikanızı almıyor. Bununla beraber pişirmeyi katarsak 25 dakikada lezzetiniz sofranızda yer alır.

SİVASLILARIN MÜCRİM TARİFİ

MALZEMELER

6 adet yumurta





6 yemek kaşığı un





8 yemek kaşığı çökelek





Yarım demet maydanoz





1 tutam tuz, karabiber





4 tatlı kaşığı tereyağı





YAPILIŞI

Derin geniş bir kaseye yumurtaları kırıp çırpın.



Arından maydanozu yıkayıp kurulayın ve ince ince doğrayın.



Tereyağı dışında geri kalan tüm malzemeleri kaseye koyun ve karıştırın.



İyice karıştırdığınız malzemeleri 5 dakika bekletin.



Teflon tavada tereyağını eritin.



Kepçe yardımıyla karışımı alıp tavaya dökün.



Küçük yuvarlak parçalarda olmasını sağlayın.



Spatula yardımıyla çevirin.



Bir tabağa yağ çeken kağıt koyun ve kızaranları üzerine bırakın.

Afiyet şifa olsun...