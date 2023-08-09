Kürtlerin sabah kahvaltısı şenliği! Un kızartması nasıl yapılır?

Sabah kahvaltısı kültürü ülkemizde oldukça yaygındır. Kürtlerde geniş aileleriyle beraber sofra başına oturmadan önce adeta birden fazla lezzet yaparlar. Bunlardan biri de un kızartmasıdır. Kürtler un kızartmasını genellikle kahvaltılar da ancak ara öğünlerde de tercih ederler. Kürtlerin yaptığı un kızartmasının en orijinal tarifini sizler için derledik.

un kızartması aslında un helvasıyla aynı mantıkta yapılan bir lezzettir. Ancak bu kez şerbet yerine tuz konulur. Kürtler bunu unla yapmalarına rağmen ekmek manıp yemeği severler. Kürtler bu yemeğe bertoğe ya da şorik derler. Van kahvaltılarının en gözde lezzetidir.

UN KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 su bardağı un

Yarım su bardağı yağ (yetmezse bir yarım daha)

Tuz

YAPILIŞI

Tavada yağı kızarttıktan sonra unu üzerine boşaltın.

Kavurulan unu ardından karıştırın.

Un çok çabuk kızardığından karıştırma işlemini bırakmayın.

Son olarak kahverengi forma dönen unun üzerine tuz döküp 2 dakika daha karıştırın.

Bir topraktan yapılan tabağa alın. Lezzeti artıyor.

Afiyet şifa olsun...