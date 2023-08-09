Kürtlerin sabah kahvaltısı şenliği! Un kızartması nasıl yapılır?
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu yörelerinde yaşayan Kürtlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan un kızartmasının yapılma püf noktalarını sizler için değerlendirdik. Kürtlerin kahvaltılarında eksik etmediği o lezzet tam bir köy havasını çağrıştırıyor! Peki un kızartması nasıl yapılır? İşte yanıtı:
Sabah kahvaltısı kültürü ülkemizde oldukça yaygındır. Kürtlerde geniş aileleriyle beraber sofra başına oturmadan önce adeta birden fazla lezzet yaparlar. Bunlardan biri de un kızartmasıdır. Kürtler un kızartmasını genellikle kahvaltılar da ancak ara öğünlerde de tercih ederler. Kürtlerin yaptığı un kızartmasının en orijinal tarifini sizler için derledik.
un kızartması aslında un helvasıyla aynı mantıkta yapılan bir lezzettir. Ancak bu kez şerbet yerine tuz konulur. Kürtler bunu unla yapmalarına rağmen ekmek manıp yemeği severler. Kürtler bu yemeğe bertoğe ya da şorik derler. Van kahvaltılarının en gözde lezzetidir.
UN KIZARTMASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
2 su bardağı un
Yarım su bardağı yağ (yetmezse bir yarım daha)
Tuz
YAPILIŞI
Tavada yağı kızarttıktan sonra unu üzerine boşaltın.
Kavurulan unu ardından karıştırın.
Un çok çabuk kızardığından karıştırma işlemini bırakmayın.
Son olarak kahverengi forma dönen unun üzerine tuz döküp 2 dakika daha karıştırın.
Bir topraktan yapılan tabağa alın. Lezzeti artıyor.
Afiyet şifa olsun...