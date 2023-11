Alex Rodriguez Aylar İçinde 30 Kilo Verdi Sırrını Sosyal Medyadan Paylaştı!

Bir çok sporcu fazla kiloları yedek kalmasına neden olmuş ya da popüler liglerden fifa puanı düşük liglere gitmesine neden olmuştur. Alex Rodriguez'de bu sporculardan biri. Alex Rodriguez, fazla kiloları nedeni ile dünya basınında gündeme oturmuş ve eleştirilmişti.

Pek çok ünlü, kusursuz imajlarını korumak için birden fazla kilo verme uygulaması kullanıyor. Günümüz dünyasında, hayatın her kesiminden birçok yıldız arasında kötü şöhretli Ozempik çılgınlığı yaşanıyor yani birçok sporcu fazla kiloları nedeni ile obezite ilaçları kullanıyor. Ancak birçoğu bu deneysel ilacın yan etkilerinden muzdarip. Aslında herkesin inanabileceğinden daha faydalı olan farklı bir kilo verme uygulaması kullanan yalnızca Alex Rodriguez değil. Yüzlerce yıldır kullanılan bu uygulama, son zamanlarda beslenme uzmanları tarafından insan vücuduna hiçbir zararı olmayan en etkili zayıflama taktiği olarak test edilmiştir. Rodriguez yakın zamanda bir Instagram albümü yayınladı ve bu albümde hassas bir ifadeye karşı uyardı ve şu anki ortağına hayatının bahis şekline geri dönmesine yardım ettiği için teşekkür etti.

Alex Rodriguez fazla kilolarından hızlı bir şekilde kurtulmasının ardından instagramda şöyle açıklama yaptı:

- Bu hassas bir gönderi ama yine de paylaşacağım çünkü sağlık yolculuğumun son yılı hayatımı değiştirdi. 2021'in sonunda ailem sağlıksız göründüğüme dikkat çekti. İstediğiniz gibi değil. duydum ama kendimin en iyi hali olmadığımı biliyordum. Her şey alışkanlıklarımda bazı önemli değişiklikler yapmama bağlıydı: 1. Daha fazla bitki, daha az kırmızı et 2. Aralıklı oruç 3. Gece yürüyüşleri Küçük değişiklikler büyük sonuçlara yol açtı sonuçlar aldım ve kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum. Rehberim ve desteğim olduğu için Jaclyn Cordeiro'ya teşekkür ederim. Bana adanmış, motive kalmam ve her gün gelişmem için koçluk yaptın.