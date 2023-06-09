Çalışmayan bağırsakları ateşliyor! Şişkinliği bitiren mucize kür

Yemeklerden sonra yaşanan şişkinlik bağırsakların çalışmadığını gösterir. Bağırsaklarda biriken besin atıkları şişkinliğe neden olur. Bu durumu ortadan kaldırmak için bağırsakların temizlenmesi gerekir. Bağırsak tıkanıklığı kansere kadar yol açan ciddi bir sağlık sorunudur. Bağırsakları en sağlıklı yolla temizleyen kür tarifini sizler için araştırdık.

Sağlıklı bir beslenmeyle beraber hem kilolardan hem de karın şişkinliğinden kolayca kurtulabilirsiniz. Bağırsak temizliği kolon kanseri gibi riskli hastalıklarında önünü keser.

ŞİŞKİNLİĞİ BİTİREN MUCİZE KÜR!

Bir adet yeşil elma

Bir çay kaşığı tarçın

Bir adet salatalık

Bir tatlı kaşığı Hindistancevizi yağı

Bir adet limon

Bu karışımı bir gece dolapta bekletmelisiniz. Ara öğün olarak tüketirseniz hem bağırsaklarınızı temizler hem uzun süre tokluk hissi verir.

Bir karıştırıcının içine tüm malzemeleri ilave edin. Arından süzerek bir bardağa boşaltın. Tarçın güçlü bir antioksidan iken limon ve Hindistan Cevizi yağı ise C vitamini bakımından zengindir.

Salatalık vücudun sıvı oranını ayarlar. Bağırsaklar temizlenirken şişkinlik esnasında hasar alan böbreklerde sıvı sayesinde fonksiyonlarını korur.

Bağırsak temizliğinde en önemli şey katılaşmış atığı yumuşatmak değil aynı zamanda bağırsakların işlevselliğini de artırmaktır.