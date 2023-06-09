1 gece ansızın tüm kilolardan kurtulun! Akşam yatarak kilo verdiren detoks tarifi

Ödem vücuttan atılmayan fazla sıvılardır. Bu sıvı oranı artıkça mide ve bağırsaklar genişler. Kilo alımı artar vücut endeks oranı artar. Bunu dengelemenin en sağlıklı yolu da ödem atıcı detoks tarifleridir. En güçlü ve etkili detoks tarifi ise akşamları yatmadan önce içilendir. Geceleri birden bire kilo vereceğiniz bu detoks tarifinin detaylarını sizler için araştırdık. Her diyetisyenin ilk önerdiği ve herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarif sayesinde fazla kilolarınızdan spor yapmadan kurtulabilirsiniz.

EN ETKİLİ ÖDEM ATICI DETOKS TARİFİ

Bir buçuk su bardağı suyu ve yarım taze sıkılmış limon suyunu bir cezveye koyun. Ardından içerisinde çay kaşığı ucu kadar tarçın atın. Karışımı yatmadan bir saat önce tüketin. Gün içinde de 2 - 3 litre arasında su tüketin.

Detoks tarifini tükettikten sonra sabahları karın şişkinliği ile uyanacaksınız. Ancak ardından tuvalete çıkın. Gün içinde sık sık tuvalet aracılığı ile ödem atmış olacaksınız.

Kalıcı olmasını isteyenler uzman kontrolünde bir gün arayla bu detoks tarifini tüketin. Karışım sadece kilo vermeyi sağlamaz.

Vücuttaki fazla serbest radikalleri, enfeksiyonu ve virüsü atar. Kan basıncını dengeler. Bu sayede gün içinde yorgunluk ve stres gibi sorunları yaşamamış olursunuz.