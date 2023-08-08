Canan Karatay'ı çıldırtan bitki çayı! Bu saatlerde tüketildiğinde zayıflatmıyor aksine iştahı açıyor

Canan Karatay'ın sevmediği bitki çaylarından biri yeşil çaydır. Canan Karatay faydalı olan bu bitki çayının yanlış saatlerde tüketildiğinden dolayı uyarılarda bulundu. Özellikle zayıflamak için tüketen kişilerin yanlış saatlerde tükettiği için yeşil çayın zarara dönüştüğünün altını çizdi. Kilo vermek yerine kilo almayı tetikler.

Diyet listelerinde hemen hemen en fazla yer alan bitki çaylarından biri olan yeşil çay, adeta zahir zembereğe dönüyor. Alternatif ve bilimsel tüm uzmanların bitki çayların tüketilmesi gereken saatlerin olduğunu altını çizer.

İŞTE CANAN KARATAY'I ÇILDIRTAN YEŞİL ÇAYIN TÜKETİLMESİ GEREKEN SAAT

Canan Karatay, kilo vermek isteyen çoğu kişinin yeşil çayı, kahvaltıyla beraber ya da kahvaltıdan sonra tükettiğini hatırlattı.

Bunun tamamen yanlış olduğunu hatırlatan Canan Karatay, yeşil çayın güçlü bir antioksidan ve kafein olduğundan dolayı vücuda besin alındığı sırada ya da alındıktan sonra tüketilmesi diğer besinlerin değerlerini öldürdüğü ve aksine besinleri hızla enzimlerken hızla da acıkmaya açık hale getirdiğini belirtti.

Yeşil çayın en doğrusu yemekten bir saatten önce ya da bir buçuk saatten sonra tüketilmesini tavsiye eder. Bu zamanlarda yeşil çay metabolizmayı hareketlendirerek besinlerin iyi bir şekilde enzimlenmesini sağlar.

Yeşil çay bu saatlerde tüketildiğinde vücuda daha faydalı olacağını bu faydaların ise en çok yağ yakma olduğunu belirtti.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücuttaki yağ oranını azaltarak özellikle basen ve göbek yağlarını eritir.

Kötü kolesterolü düşürerek kan akışını düzenler. Damar yollarını açar.

Kafein içerdiğinden vücudun enerji depolarını artırarak gün boyu ruhsal sorunların yaşanma riskini azaltır.

Yeşil çay akciğerden karaciğere kadar biriken tüm toksinleri vücuttan atar.

Vücuttan ödem birikmesini engeller.

Karbonhidrat ve yağlı besinlerin neden olacağı deforme riskini vücuttan idrar ya da dışkı yoluyla atar.