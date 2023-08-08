Tüm kırışıklıkları anında götürüyor! 10 yaş gençleştiren yeşil çayın cilde faydaları nelerdir?

Yeşil çay, sağlığa olan katkılarıyla son dönemlerde fazlasıyla öne çıkıyor özellikle diyet listelerinden eksik olmuyor. Araştırmalar, yeşil çayın gençlik koruyucu etkilerini ve genel sağlığa birçok olumlu etkisini kanıtlar yönde.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Doğal Antioksidan Deposu Gençlik İksiri: Yeşil çay, içeriğinde yüksek miktarda antioksidan barındırır. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel seviyede oluşabilecek hasarı engelleyerek cilt yaşlanmasını yavaşlatır.

Parlak Cilt ve Gençlik Işıltısı: Yeşil çayın cilt sağlığına faydaları giderek daha fazla dikkat çekiyor. İçerdiği polifenoller sayesinde, cilt elastikiyetini artırabilir, cilt tonunu dengeleyebilir ve ince çizgi görünümünü azaltabilir.

Güneşin Zararlarına Karşı Savunma: Yeşil çay, içeriğindeki EGCG bileşiği sayesinde, cildin güneş ışınlarına bağlı hasarını azaltarak cildin güneşe karşı daha dirençli olmasına yardımcı olabilir.

Metabolizmayı Hızlandırıcı Etkiler: Yeşil çayın içerdiği kateşinler ve kafeinler, metabolizmanın hızını artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar, düzenli yeşil çay tüketiminin kilo kaybını destekleyebileceğini gösteriyor.

Zihinsel Tazelik ve Konsantrasyon Artışı: Yeşil çay, içerdiği kafein ve L-teanin ile zihinsel tazelik ve konsantrasyonu artırabilir. Bu, zihinsel performansı artırmak isteyen kafein severler için iyi bir haber!

Kansere Karşı Savunma Mekanizması: Yeşil çaydaki bazı bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceği gözlemlenmiştir. Bu, kansere karşı koruma sağlama potansiyelini artırır.

Stres Azaltma ve Zihinsel Rahatlama: L-teanin maddesi, yeşil çayın içeriğinde bulunur ve kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşarak rahatlama ve zihinsel tazelik sağlar. Bu, kişilerin günlük yaşantılarında daha iyi hissetmelerini sağlayabilir.

Bağışıklık Güçlendirme: Yeşil çay, içerdiği C vitamini ve polifenoller sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Bu, hastalıklara karşı bir kalkan oluşturabilir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Besin Değerleri: Yeşil çay, içeriğinde niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor gibi besin maddelerini bulundurur. Bu bileşenler, vücudun sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesine destek olabilir.

Kılcal Damar Sağlığı ve Koruma: Kateşinler adlı bileşikler, yeşil çayın içeriğinde yer alır ve kılcal damarları güçlendirebilir. Aynı zamanda antioksidan kapasitesi sayesinde mikroplara, bakterilere ve radyasyona karşı koruma sağlayabilir.

Diş Sağlığına Katkı: Yeşil çay, ağız içindeki bakterilerin çoğalmasını ve dişlere yapışmasını engelleyebilir. Bu da ağız kokusunu önlemeye ve diş çürümelerine karşı korumaya yardımcı olabilir.

Kan Şekerini Düzenleme: Düzenli yeşil çay tüketimi, kan şekerinin dengelemesine yardımcı olabilir.

Vücut Yağı Azaltma ve Kolesterol Kontrolü: Yeşil çayın içeriğindeki bileşikler, vücut yağını azaltmaya yardımcı olabilir ve LDL kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

Dozaj Önemi ve Kateşin-Kafein Dengesi!

Bir fincan yeşil çayın (250 ml) içeriğinde ortalama 50-100 mg kateşin ve 30-40 mg kafein bulunur. Uzmanlar, günde en fazla 3 fincan yeşil çay tüketilmesini öneriyor.

Tüketim Zamanlaması:

Özellikle uykusuzluk problemi yaşayan bireyler için yeşil çayın tüketim zamanlaması büyük bir önem taşır. Uzmanlar, özellikle kahvaltılarda veya gün içerisinde tüketmenin daha uygun olabileceğini öneriyor. Böylece, gece uykusunu etkilemeyecek bir kafein alımı sağlanabilir.

Yeşil Çay Kimler İçin Sakıncalı?

Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları, tiroit fonksiyon bozukluğu olan kişilerin hekimine danışarak tüketmeleri gerekir. Panik atak gibi sorunu olanlar dikkatli tüketmeli. Yeşil çay ve bazı ilaçlar aynı yoldan emildiği için besin ilaç etkileşimine dikkat edilmelidir. Özellikle antikoagülanlar (kan sulandırıcı) ile birlikte tüketimi sakıncalı olabilir. Varfarin, antikoagülan etkisi ile K vitaminin üretimini inhibe eder ve yeşil çay da K vitamini içerdiği için ters etki gösterebilir. Santral sinir sistemini stimüle eden ilaçlar, bazı inhibitörler ve demir preparatları kullananlar da hekime danışarak tüketmelidir. Yine koruyucu veya tedavisine yardımcı olması açısından kullananlar da hekime danışmalıdır. İçerdiği kateşinler kan şekerini etkileyebildiği için anti-diyabetik ilaç kullananların da hipoglisemi riski nedeniyle tüketime dikkate etmelidir.