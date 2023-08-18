Osmanlı Padişahlarının şerbetiyle yağları parçalayın! Kan deposu bardak

Tam mevsimi olan reyhan şerbeti sadece sıcaklarda serinlemek amacıyla tüketilmez. Osmanlı Padişahları beslenme dengeleri için sıklıkla tükettikleri reyhan şerbetiyle sizde fazla yağlarınızdan kurtulun. Osmanlı Padişahlarının vazgeçilmez reyhan şerbetiyle yağlarınızı yakmakla kalmazsınız basen ve göbeğinizi de eritmiş olursunuz.

Osmanlı devletinde Padişahlar yemeklerini iyi sindirmek için yemeğin hemen üstüne bir bardak reyhan şerbeti içerlermiş. Reyhan şerbeti yüksek oranda Demir barındırdığından bir bardağı adeta kan deposu kabul edilir.

ZAYIFLAMAK İÇİN REYHAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 adet taze reyhan demeti

1 su bardağı toz şeker

3 litre kaynar su

Yarım adet limon suyu

1 adet tarçın

4 tane karanfil

YAPILIŞI

Bir demet reyhanın yapraklarını kesin ve iyice yıkayın.

Arından şekerle beraber bir kasenin içinde iyice yoğurun.

Tencereye doldurduğunuz kaynar suyun içine bu karşımı ilave edin.

İçine karanfil ve tarçını koyun.

Bir iki kaynama sonra ocaktan alın.

Suyu kahve rengi olan karışımı iyice sıkın.

Süzgeçten posayı sıkın ve suyunu küçük buz kütlelerinin olduğu bir kaba boşaltın.

Üzerine limon suyunu döktüğünüzde rengi pembeleşecek.

Akabinde servise hazır.

REYHAN ŞERBETİNİN FAYDALARI

Reyhan şerbeti hızla yağ yakımına yardımcı olur.

Ülser ve şişkinlik gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini düşürür.

Güçlü bir antioksidan olan reyhan limon gibi C vitaminli besinle buluşunsa tam bir demir deposu olur ve kansızlığın yaşanmasını engeller.

Sinir sistemini düzenleyerek vücudun yorgunluk gibi gün içinde sıklıkla yaşanan sorunları ortadan kaldırır.

Kan basıncını dengeleyerek kalp ritmini düzenler.

Metabolizmayı iki katı harekete geçirir.