Bekunis ilacı zayıflamaya yardımcı olur mu? Bekunis ilacı ne işe yarar ve kaç saat sonra etki sağlar?

Uzmanlar tarafından yazılan ancak eczanelerde reçetesiz de alınabilen Bekunis kabızlık için önerilir. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak adeta anlık boşalım sağlar. Uluslararası bilinen bir ilaç olan Bekunis, sık kullanılır. Ancak düzensiz tüketildiğinde ishale neden olur ve ishal de vücuttaki sıvı kaybına yol açar. Bu yüzden bir uzmana danışılmalı ya da fazla tüketilmemesi lazım.

Bekunis ilacı hakkında merak edilen her şeyi size prospektüste anlatıldığı gibi derledik. Bekunis ilacı hakkında bilmeniz gerekenler:

BEKUNİS İLACI NE İŞE YARAR VE KAÇ SAAT SONRA ETKİLİDİR?

İlaç direk olarak bağırsakları hareketlendirir. Katılaşan besinleri yumuşatır. Bağırsaklarda sıvı oranını artırarak hareketliliği destekler ortalama 6 saat sonra etkisini göstererek kabızlığı ortadan kaldırır.

Ayrıca sindirim sistemini düzenler. Bekunis aynı zamanda karın şişkinliğini de anında gidererek gaz sıkışmasını da önler. Gaz sıkışması kalp sorunlarına kadar yol açar.

BEKUNİS ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?

Bağırsakları hızla çalıştırdığından besinleri vücuttan atar. Bu yüzden birçok kişi Bekunis kullanarak zayıflayabileceğini düşünür.

Ancak uzmanlar bu konu hakkında sağlıklı olmayacağını belirtir. Çünkü sürekli olarak Bekunis ilacının sağladığı bağırsak hareketlenmesi bir süre akabinde sistemsel bozukluğa yol açabilir.

Bekinus günde iki defa alınıp bir süre kullanılmaması gerekiyor. Ayrıca yağ yakma özelliği yoktur. Bu yüzden zayıflatmaz ancak yardımcı olan bir etken olabilir.